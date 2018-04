No Power Couple, Tati Minerato e Marcelo brigam após brincadeira de Verdade ou Desafio

28/04/2018 | 13:11



Depois da prova dos homens que deu o que falar na última quinta-feira, dia 26, o Power Couple de sexta-feira, dia 27, mostrou a reconciliação de D'Black e Nadja, que discutiram feio após o cantor perder a prova.

Os casais ainda se conheceram melhor na brincadeira Passado, Presente e Futuro, em que cada dupla tinha que responder perguntas sobre o relacionamento e o que compartilham em comum.

Já durante a noite, os participantes resolveram brincar de Verdade ou Desafio, que gerou a maior polêmica. Enquanto falavam de coisas pessoais, o clima era de paz, mas foi só tocar no assunto jogo que os ânimos começaram a ficar exaltados. Marcelo começou a colocar lenha na fogueira ao admitir que se pudesse, colocaria Marlon e Letícia na DR, o que aumentou a rivalidade entre eles. Ele ainda declarou que considera Munik a participante mais forte da casa.

Quem não gostou nada das declarações de Marcelo foi sua esposa, Tati Minerato. Os dois discutiram depois do jogo e o clima pesado entre eles se estendeu ao dia seguinte, em que a modelo tentava conversar com o marido, mas era ignorada por ele no Quarto Perrengue:

- Você acha certo o que você fez ontem? Você veio aqui para dormir ou fazer pirraça? Vai me ignorar?

Mas o programa também tem seus momentos de alegria entre os casais. O humorista Nizo estava fazendo aniversário e ganhou um bolo todo feito pelos colegas de confinamento!