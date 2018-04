Agildo Ribeiro morre aos 86 anos

28/04/2018 | 12:32



O ator Agildo Ribeiro morreu aos 86 anos, no Rio, na manhã deste sábado, 28. Ele sofria de problemas cardíacos. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro do artista.

Ele seria operado na próxima semana, segundo o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Ribeiro iniciou sua carreira no rádio, na década de 1950, mesma época da sua estreia em teatro. Agildo Ribeiro protagonizou vários programas na TV, muitos ao lado de Jô Soares, sendo um dos seus personagens mais marcantes o professor Aquiles Arquilau, que chamava seu assistente de "múmia paralítica" e era obcecado pela atriz Bruna Lombardi.

Em outro papel marcante, na década de 1960, ficou famoso ao contracenar com o boneco Topo Gigio. O artista participou também de mais de 30 filmes no cinema.

Filho do militar e político Agildo Barata, o humorista casou cinco vezes, sendo um desses casamentos com a atriz Marília Pera, morta em 2015. Recentemente, ele trabalhava no programa Zorra Total e participou do programa Tá no Ar que homenageou antigos humoristas, ambos da Rede Globo. Por coincidência, nos anos 1960, ele foi um dos apresentadores do programa Satirycom, o primeiro a criticar a televisão dentro do próprio veículo, como faz hoje o Tá no Ar.

Ele ficou conhecido ao ser o primeiro ator a interpretar João Grilo, personagem da peça Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna.

Entre outros trabalhos na TV, ele participou de Estúdio A... Gildo e Escolinha do Professor Raimundo. No cinema, seu trabalho mais recente foi o filme: Casa da Mãe Joana (2008).