Nasce a primeira filha de Juliana Didone

28/04/2018 | 12:14



Juliana Didone deu à luz sua primeira filha, Liz. A atriz anunciou o nascimento da herdeira na sexta-feira (27). A criança é fruto do casamento com o artista plástico Flávio Rossi.

Na imagem, Juliana aparece ao lado do marido com a bebê em seus braços. Encantada com a maternidade, ela ainda fez uma declaração de amor para a filha.

"É claro que já recebi presentes de Deus. Pra quem sabe olhar, eles estão em cada parte, a qualquer momento, em todo lugar. Mas o que recebi essa semana tem um gosto diferente, sua chegada esperada, se tornou necessária. Desejada. Celebro com uma alegria infinita a Liz existir, seu jeito, seu cheiro, seu olhar. Celebro a imensidão do desconhecido, a beleza do novo! Celebro ela por ela, simplesmente. Refinadamente. E com seu nascimento, renasci mãe, ele pai, é uma família em desenvolvimento, em um amoroso caminhar. Seja bem-vinda minha filha! Nosso coração, seu lar", escreveu.