Trump afirma que encontro com Coreia do Norte está sendo definido

28/04/2018 | 12:12



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado em sua conta no Twitter que teve neste sábado "uma longa e muito boa conversa" com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in. "As coisas estão indo muito bem, hora e local do encontro com a Coreia do Norte estão sendo definidos", disse. Trump também afirmou ter conversado com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, "para informá-lo sobre as negociações em andamento".

Desde ontem, Trump tem reivindicado crédito pelo encontro histórico de ontem entre os líderes coreanos, durante o qual se comprometeram a trabalhar pela"desnuclearização" da península e pela aprovação de um acordo de paz, a ser assinado ainda em 2018.

Ontem, durante coletiva de imprensa em Washington, o presidente norte-americano disse a reaproximação entre as Coreias do Sul e do Norte é resultado da máxima pressão do governo americano contra Pyongyang. "E esta pressão vai continuar até vermos o que vai acontecer", disse.