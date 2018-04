Ator Agildo Ribeiro morre aos 86 anos de idade

28/04/2018 | 12:11



O ator Agildo Ribeiro morreu aos 86 anos de idade. A notícia foi confirmada pela Globo News neste sábado, dia 28 de abril.

Com dezenas de trabalhos na TV, cinema e teatro, ele se destacou em seus papeis nos humorísticos Planeta dos Homens, Escolinha do Professor Raimundo, no qual interpretou Andorinha e Zorra Total.

Sua última aparição nas telinhas foi no último episódio da quarta temporada do Tá no Ar: A TV na TV.