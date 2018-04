Filha de Thais Fersoza diverte atriz ao pedir selfie

28/04/2018 | 11:55



Melinda, de um ano e oito meses, derreteu mais uma vez os corações dos seguidores da atriz Thais Fersoza nas redes sociais. Ao lado da mãe, a pequena aparece em novo vídeo pedindo para tirar uma selfie - momento devidamente registrado por Thais, que divertiu-se com o pedido.

"Agora é assim, entendeu? Ela pega o celular e fala que quer fazer uma selfie. Ou ela fala que quer mandar uma foto, mandar uma mensagem", disse Thais, em uma das sequências postadas por ela.

Em outro momento, a atriz - que também é mãe de Teodoro, com nove meses - mostrou-se surpresa com o desenvolvimento da filha. "É surreal como o tempo passou rápido! Ela já tem um ano e oito meses e já fala tudo! Já bate papo comigo, troca ideia."

Melinda e Teodoro são frutos do casamento da atriz com o cantor Michel Teló. Os dois se conheceram em 2012 durante o carnaval no Rio de Janeiro e, pouco tempo depois, anunciaram o relacionamento.