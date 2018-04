Walmart negocia fusão de sua rede britânica Asda com rival Sainsbury

28/04/2018 | 11:39



O Walmart Inc. está em negociações avançadas para fundir sua rede de supermercados britânica Asda Group Ltd. com a rival J Sainsbury PLC, num momento em que o setor de supermercados do Reino Unido enfrenta pressão para ganhar escala em uma tentativa de se defender de redes atacadistas.

Em um breve comunicado divulgado neste sábado, a Sainsbury, que tem um valor de mercado de US$ 8,16 bilhões, confirmou as negociações e disse que faria um novo anúncio na segunda-feira.

A combinação deve criar a maior rede de supermercados do Reino Unido, superando a atual líder de mercado Tesco. A empresa de pesquisa de varejo Kantar Worldpanel coloca a participação de mercado da Tesco em 27,6%, seguida pela Sainsbury's, com 15,8%, e Asda, em 15,6%.

O acordo acontece depois que a Tesco concordou no ano passado em adquirir o Booker Group PLC, maior atacadista de alimentos do país, por 3,7 bilhões de libras (US$ 5,1 bilhões), passando de maior rede de supermercados do Reino Unido para o maior negócio de alimentos e abrindo novos caminhos de geração de receita.

Uma fusão entre a Asda e a Sainsbury deve atrair a avaliação dos órgãos antitruste em meio a preocupações de que a consolidação possa dar à entidade combinada maior poder para manter ou aumentar os preços dos alimentos.

O Walmart concordou em adquirir a Asda em 1999 por cerca de US$ 10,8 bilhões, como parte da meta da gigante de varejo dos EUA na época de dobrar suas operações internacionais. Mas a Asda recentemente tem lutado para aumentar suas vendas, num momento em que vem perdendo participação de mercado para varejistas como a Aldi e a Lidl.

Fonte: Dow Jones Newswires