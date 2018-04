Vettel supera Hamilton e desbanca Ricciardo para levar a pole no Azerbaijão

28/04/2018 | 11:28



O alemão Sebastian Vettel não deu chance aos rivais da Mercedes e da Red Bull e faturou a pole position do GP do Azerbaijão de Fórmula 1, neste sábado, no circuito de rua de Baku. O líder do campeonato confirmou a boa reação no fim de semana ao deixar o inglês Lewis Hamilton para trás. O finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, largará da terceira colocação.

Para buscar a sua terceira pole seguida na temporada, e a 53ª na carreira, Vettel precisou confirmar a reação, após franco rendimento nos dois primeiros treinos livres em Baku, na sexta-feira. Neste sábado, ele liderou a terceira e última sessão livre e manteve o ritmo na classificação.

O tetracampeão da Ferrari obteve a pole ao registrar no Q3, a terceira sessão do treino classificatório, o melhor tempo do fim de semana até agora: 1min41s498. Hamilton veio logo atrás, com 1min41s677. E Bottas anotou 1min41s837 para conquistar o terceiro posto no grid.

Com este resultado, a Mercedes surpreendeu a Red Bull, que vinha liderando o fim de semana. Na sexta, o australiano Daniel Ricciardo foi o mais rápido do dia. Na classificação, ele não conseguiu passar do quarto posto, com 1min41s911. Seu companheiro de equipe, o holandês Max Verstappen, largará em quinto.

Um dos destaques do treino deste sábado, o finlandês Kimi Raikkonen chegou a ser cotado para buscar a pole. Mas um erro em sua última volta custou a oportunidade. E ele terá que se contentar com o sexto lugar.

O francês Esteban Ocon e o mexicano Sergio Pérez, ambos da Force India, vão largar em sétimo e oitavo, respectivamente. O alemão Nico Hülkenberg obteve o nono tempo, mas terá que largar somente da 14ª colocação. Ele perdeu cinco posições no grid como punição por ter trocado a caixa de câmbio no início deste sábado.

Assim, o espanhol Carlos Sainz herdou a nona colocação e o canadense Lance Stroll, que obtivera o 11º tempo, vai sair do 10º posto.

Enquanto Red Bull e Ferrari brigam pela ponta com a Mercedes, a McLaren teve um sábado de pouco rendimento. O belga Stoffel Vandoorne foi eliminado ainda no Q1 do treino e vai largar em 16º. E o espanhol Fernando Alonso caiu no Q2. Obteve o 13º lugar no grid, mas ganhou uma posição em razão da punição aplicada a Hülkenberg.

A quarta corrida da temporada 2018 da Fórmula 1 tem largada marcada para as 9h10 (horário de Brasília).

Confira o grid de largada para o GP do Azerbaijão:

1º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min41s498

2º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min41s677

3º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min41s837

4º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min41s911

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min41s994

6º - Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari), 1min42s490

7º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min42s523

8º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min42s547

9º - Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), 1min43s351

10º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min43s585

11.º - Sergey Sirotkin (RUS/Williams), 1min43s886

12.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min44s019

13.º - Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min44s074

14.º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min43s066*

15.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min44s759

16.º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min44s489

17.º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min44s496

18.º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min45s541

19.º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min57s354

20.º - Romain Grosjean (FRA/Haas), sem tempo

* Perdeu cinco posições no grid por punição