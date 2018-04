Novo contrato da Man supera vendas de 2017

28/04/2018 | 11:07



A Man Latin America ganhou licitação para fornecer 3,4 mil ônibus ao Programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação. O lote a ser entregue em até 18 meses é quase 60% superior às vendas totais da marca no ano passado, de 2.176 unidades.

O valor do contrato é de R$ 710 milhões e envolve 6 mil veículos. A diferença de volume entre o lote a ser fornecido pela MAN - que produz caminhões e ônibus da marca Volkswagen -, ficará sob responsabilidade de outras fabricantes, entre as quais a Mercedes-Benz.

Segundo o presidente da MAN, Roberto Cortes, com a nova demanda a fábrica de Resende (RJ), que opera no limite da capacidade em um turno de trabalho, vai reforçar estudos iniciados em março para reabrir um segundo turno de trabalho. Até que a ampliação seja definida, a fábrica continuará operando com jornadas extras durante a semana e aos sábados.

"Participamos do Caminho da Escola desde 2007, quando o programa foi criado e, até agora, fornecemos 16 mil ônibus para o transporte de alunos, de um total de 39 mil", diz Cortes.

Os fabricantes de ônibus aguardam agora a licitação para a cidade de São Paulo, que deve incluir 2,8 mil ônibus. No ano passado, foram vendidos no Brasil, por todas as marcas, 11,7 mil unidades, 5% acima do volume de 2016. O recorde do setor ocorreu em 2011, com 34,5 mil ônibus vendidos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.