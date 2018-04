Em nome da Segurança

Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 11:02



A mais pacata das cidades do Grande ABC teve de recorrer a expediente idêntico ao de suas vizinhas mais movimentadas. Movida pelo crescimento dos índices de criminalidade, Rio Grande da Serra anuncia a criação de uma guarda civil. Assim, como este Diário tem mostrado nos últimos dias, municipaliza um dos serviços básicos que devem ser fornecidos pelo governo do Estado. Tanto que, ao divulgar a novidade, o prefeito Gabriel Maranhão afirmou que a “GCM fortalecerá o combate às ações de criminosos, voltando a dar sensação de segurança” para os moradores.



Comparação entre os números oficiais da Secretaria de Segurança Pública mostra que em 2017 Rio Grande vivenciou elevação em vários índices de criminalidade, na comparação com o ano anterior. Por exemplo, cresceram as ocorrências de furtos em 2,25% e de furtos de veículos em 28,13%. Índices que assustam, principalmente em uma localidade que tem a tranquilidade como principal marca.



A cidade contará inicialmente com 45 GCMs. Servidores que irão se somar aos 2.482 agentes que já atuam na região. Homens e mulheres que ganharam destaque a partir de 2014, quando lei federal deu-lhes o direito de portar armas de fogo, mantendo a incumbência de proteção à vida e ao patrimônio público. Entretanto, com o baixo número de policiais militares no Grande ABC – proporcionalmente, um para cada grupo de 482 pessoas, quando o ideal seria um a cada grupo de 250 – os guardas, na prática, passam a fazer a função da corporação estadual, sem ter poderes nem preparação para tais atribuições.



Não há dúvidas sobre a importância da GCM. Porém, é sempre necessário que o governo de São Paulo faça a sua parte, equipando e reforçando a atuação da Polícia Militar. A gestão precisa ser compartilhada entre União, Estado e municípios, desde que cada um faça a sua parte. Não deixando para que o elo mais sensível dessa corrente, que são as cidades, arque com a maior parte da conta.