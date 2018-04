Associação de Criadores de Zebu cobra reformas estruturais e segurança jurídica

28/04/2018 | 10:59



2018 O presidente da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), Arnaldo Manuel de Souza Machado Borges, cobrou, neste sábado (28), reformas estruturais para a retomada da economia e o retorno de investimentos. Em discurso durante a 84ª ExpoZebu, em Uberaba (MG), com a presença do presidente Michel Temer (MDB) e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), Borges lembrou que 2018 é um "ano político" e que pediu que o novo governo realize mudanças para reafirmar as "esperanças e anseios" do setor.

"Precisamos que as reformas estruturais sejam efetivadas para a retomada da economia, que tenhamos equilíbrio fiscal e segurança jurídica para que sejam feitos investimentos no País, em especial no agronegócio", afirmou Borges.

Outra demanda do presidente da ABCZ foi "a necessidade de um governo que nos traga real segurança no campo e modernização do sistema sanitário da pecuária para que possamos conquistar cada vez mais respeito e o prestígio do mercado internacional", concluiu.