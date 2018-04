Reta final do IR exige atenção

Do Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 10:55



Como ocorre todos os anos, até o dia 30 de abril, grande parte dos brasileiros deve apresentar a declaração do imposto sobre a renda pessoa física. Neste ano, estão obrigados à entrega da declaração quem recebeu rendimentos tributáveis cuja soma anual foi superior a R$ 28.559,70; quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil; quem teve a posse ou a propriedade, em 31 de dezembro de 2017, de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil.



Além disso, neste ano foram apresentadas novidades, que, muito embora não obrigatórias em 2018 (mas que o serão em 2019), indicam os caminhos que a Receita Federal está trilhando para acompanhar, de forma ainda mais incisiva, a evolução patrimonial dos contribuintes, evitando práticas que impliquem minoração da carga tributária. A primeira delas refere-se aos bens imóveis, qual seja, será obrigado apresentar ao Fisco informações como a data de aquisição, endereço, inscrição municipal, área do imóvel e cartório de registro.



Outra situação que será obrigatória a partir de 2019 é a indicação do Renavam dos veículos de propriedade do declarante. Já neste ano, é necessário informar o CPF de cada um dos dependentes, desde que tenham 8 anos ou mais e estejam incluídos na declaração. Reiteramos, ainda, os mesmos cuidados para se evitar a malha fina, como, por exemplo, a guarda de documentos e comprovantes de pagamentos das despesas médicas, a correta apuração de ganho de capital, em caso de venda de imóveis, a dedução com dependentes e a necessidade de se somar os rendimentos, dentre outros.



Outra curiosidade é a verificação da alíquota efetiva, ou seja, constando todos os rendimentos tributáveis, como parcelas isentas e deduções, o programa vai mostrar a alíquota efetiva, pois muito embora o percentual do IRPF seja de até 27,5%, em razão do princípio da progressividade, o valor real devido representa, via de regra, uma alíquota menor. Também alertamos para a situação de isenções, como os portadores de doenças graves (cardiopatia grave, neoplasia maligna, dentre inúmeras outras) e que recebam proventos de aposentadorias e pensões.



Nessa reta final, é fundamental cuidar desses pontos de atenção, que podem levar o contribuinte para a malha fina. Deslizes insignificantes, como erros de digitação e omissão de valores, são os maiores causadores de problema. Também é importante estar atento às novidades introduzidas neste ano e redobrar os cuidados para evitar problemas com a Receita Federal.</CW>



João Henrique Gonçalves Domingos é sócio-advogado do escritório Brasil Salomão e Matthes Advocacia.

Palavra do Leitor

Turbulências

Como se não bastassem todos os problemas enfrentados pelo secretário de Saúde de Mauá, ele ainda, assim como os demais secretários de Saúde, se vê obrigado a atender políticos inescrupulosos, que teimam em descumprir a legislação do SUS (Sistema Único de Saúde). Essa cultura do quebra-galho precisa ser mudada, a começar pela população, que deve entender a Saúde como direito, e não como favor. Os políticos precisam se informar sobre as leis que regem o SUS, e mudar suas posturas em relação à Saúde, ou seja, ao invés de tentar resolver problemas individuais, procurar entender onde se encontram os nós, que fazem com que a Saúde pública não seja efetiva. Os vereadores fariam grande serviço se fiscalizassem a Saúde, cobrassem o cumprimento de horários de médicos e parassem de indicar apadrinhados despreparados para trabalhar na Pasta. Lembro a responsabilidade dos conselheiros municipais de saúde, que devem estar vigilantes e se oporem à prática do clientelismo, principalmente em épocas eleitorais. Saúde não se troca por votos.

Roberto Canavezzi

São Caetano



Del Nero

Com mais de quatro décadas exercendo cargos no setor esportivo, Marco Polo Del Nero foi afastado da presidência da CBF. Chegou, enfim, seu bota-fora. Fala-se em corrupção, recebimento de propinas, em troca de contratos comerciais com a CBF e tantas patifarias nesses mais de 40 anos. Como castigo, esse senhor foi condenado pela Fifa a pagar multa de 1 milhão de francos suíços (cerca de R$ 3,5 milhões). Del Nero deve estar segurando seu queixo para não sorrir. Nossa Justiça é piada, além de morosa é tolerante com aqueles que praticam ilícitos. Muitas pessoas adoram o Brasil, lugar onde se praticam crimes, sem punição, show de recursos e chicanas, à disposição dos advogados de defesa, até a sua prescrição. Que País é este, minha gente?

Izabel Avallone

Capital



Frota municipal

O prefeito de São Bernardo, ao expor sua capacidade como administrador, suas ideias inovadoras na prática e suas ações, ao fim do mandato não deixará saudade. Começando pela padronização das cores tucanas na frota de ônibus na cidade, ruim e sem qualquer manifestação da Câmara em defesa da população. Promovem, com isso, na população usuária de transporte coletivo, inquietação nas paradas de embarque e desembarque, pois tanto a frota municipal quanto a intermunicipal têm o mesmo padrão de cores. Outra ação malsucedida foram as viaturas de trânsito seguindo o mesmo padrão tucano, descaracterizando totalmente a cor amarela pensada pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) há décadas, a qual se tornou a cor padrão do trânsito. Não bastassem as várias gestões do passado que comprometeram os avanços de qualidade de vida à população e para o bem da cidade, essa administração será mais uma de um mandato único.

Gércio Vidal

São Bernardo



Como assim

Os deputados e senadores que ‘lucraram’ durante os governos Lula e Dilma (Mensalão e Petrolão) agora não querem assumir o ônus de mexer no Orçamento, pois o dinheiro tem de sair de suas emendas parlamentares? Então vão cobrar das bancadas do PT, de Lula e Dilma, e não de todos nós, brasileiros!

Tânia Tavares

Capital



Desabafo

Sérgio Moro nos deu esperança de que o Brasil tem jeito, de que pode mudar. Mas as forças contrárias são mais poderosas e numerosas a sabotar a possibilidade de acontecer o Brasil que sonhamos: honesto e com ordem e progresso. A cúpula do Executivo tem o ‘rabo preso’ e o impeachment é taxado de ‘golpe’. Um terço dos congressistas têm processo na Justiça e o STF luta para que todo apenado só seja preso após esgotados todos os recursos jurídicos, quando a nossa população carcerária é de 726 mil e o próprio STF leva mais de 20 horas para julgar um simples <CF51>habeas corpus</CF>. Pior é que a juventude está contaminada pela cartilha marxista disseminada pelos professores universitários. Meus desabafos são contra a corrupção e os interesses pessoais de nossas lideranças. Faço a minha parte, mas só um milagre coletivo, dado o generalizado comprometimento negativo, poderá reverter a crítica situação brasileira.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha