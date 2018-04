Homens são presos por roubo de carros

Da Redação



28/04/2018 | 10:48



Após serem informados que homens haviam roubado um veículo HB20 a bordo de um outro carro, modelos Civic, os polícias saíram à busca e conseguiram prender três homens, arma, aparelhos de celulares e dinheiro.

A ação aconteceu na tarde de ontem, quando os criminosos fugiram sentido via Anchieta, e ao perceberem que estavam sendo seguidos pelos agentes, os suspeitos aumentaram a velocidade do carro, mas próximo a Rua Epiacaba, na Capital, perderam o controle do carro e bateram em um ônibus. Na sequência, tentaram fugir a pé, mas foram pegos.

Com eles foram encontrados um revólver calibre 38, duas munições intactas, oito aparelhos de celulares, três relógios, um notebook, R$ 326 em espécie duas chaves de outros veículos roubados.

Questionados, os indiciados confessaram que todos os objetos eram produtos de roubo e as chaves eram do Hiunday HB 20 citado e de um Cherry Celer FIL-5106, roubados horas antes e que estariam estacionados próximos dali.

O Honda Civic tratava-se de veículo dublê, placas originais EEO- produto de roubo dia 4 de abril pelos mesmos indivíduos. Policiais em diligências pelo bairro Jordanópolis, em São Bernardo, localizaram mais 11 vítimas que reconheceram os criminosos e seus pertences. A ocorrência foi registrada no 26° DP (Delegacia de Polícia).