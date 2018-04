Com time misto, Liverpool empata com Stoke antes de jogo decisivo na Liga

28/04/2018 | 10:40



Com time misto, o Liverpool apenas empatou com o ameaçado Stoke City, por 0 a 0, neste sábado, às vésperas de decidir uma vaga na final da Liga dos Campeões contra a Roma. Jogando em casa, no Anfield Road, o tradicional time inglês entrou em campo sem alguns dos seus titulares, poupados para o duelo de quarta-feira, na capital italiana.

O resultado manteve o Liverpool na terceira colocação, agora com 72 pontos, e abrindo espaço para a aproximação do Tottenham, que tem 68 e receberá o Watford, na segunda-feira. O Stoke, por sua vez, segue na briga para escapar o rebaixamento. Chegando aos 30 pontos, a três de sair da zona da degola, trocou a penúltima pela antepenúltima colocação.

Para o duelo deste sábado, o técnico Jürgen Klopp decidiu poupar alguns titulares, como o zagueiro Lovren e o lateral Milner. Assim, deu chance a jogadores, como Joe Gomez, Ragnar Klavan, Alberto Moreno e Wijnaldum. O atacante Sadio Mané ficou de fora por conta de lesão.

Sem Mané, Klopp manteve Salah e Roberto Firmino entre os titulares. Mas, desta vez, a dupla não funcionou também bem como aconteceu na goleada sobre a Roma por 5 a 2, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

Salah até tentou tirar o zero do placar, principalmente no primeiro tempo, mas falhou. Foi dele a melhor oportunidade do jogo, logo aos 5 minutos. O egípcio perdeu chance incrível cara a cara com o goleiro. Bateu para fora, em lance de rápido contra-ataque do Liverpool. Se tivesse marcado, teria chegado ao recorde da artilharia da Premier League em apenas uma temporada.

Outras boas chances foram desperdiçadas por Arnold, aos 22, e Wijnaldum, aos 27. Antes do intervalo, aos 40, Danny Ings mandou para as redes, mas a arbitragem anotou corretamente o impedimento.

Depois de imprimir forte ritmo na etapa inicial, o Liverpool caiu de rendimento no segundo tempo. E até levou um susto do modesto ataque do Stoke, nos minutos finais. Desta vez, Salah esteve em campo durante os 90 minutos, sem maior sucesso.

Na terça, contra a Roma, o egípcio foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo. E, na sequência, a equipe italiana marcou dois gols, após estar perdendo por 5 a 0. Klopp recebeu críticas pela substituição. As duas equipes voltam a campo na quarta-feira, na capital italiana.