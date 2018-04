Obituário - 28 de abril de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 10:34



Santo André

Benedito Antonio de Lima, 91. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Casimiro Vian, 89. Natural de Urupês (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 25. Crematório Jardim da Colina.

João Bauer, 89. Natural de São Caetano. Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Raimunda Rosenda Coelho Rego, 85. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 26, em Mauá. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.

Diva Ferrari, 84. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Damico, 82. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

João Vitor dos Santos, 80. Natural de União dos Palmares (AL). Residia no Jardim Santo Antonio de Pádua, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Dirce Maria de Jesus Lopes, 79. Natural de Iepê (SP). Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 25. Crematório Jardim da Colina.

Arlindo Rebechi, 77. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 26. Crematório Jardim da Colina.

Floriano Peixoto, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro da Consolação, em São Paulo (SP). Serviços gerais. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério da Lapa, em São Paulo (SP).

Antonio Cardoso, 74. Natural de Mogi Guaçu (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Glademyr Giovanoni, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aristides Severian Fernandes, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Raimundo Nonato da Silva, 64. Natural de Canindé (CE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ivanildo da Silva, 57. Natural de Pesqueira (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Frentista. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Izaura Julio Tadini, 96. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Inez Assumpta Antonietto Nasciben, 94. Natural de Santa Cruz das Palmeiras (SP). Residia no Jardim Gagliardi, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Romeu Zamengo, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Pereira Miguel, 80. Natural de Dois Córregos (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Inácio Dionizio, 74. Natural de Três Corações (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

José Almeida de Sousa, 68. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Marco Antonio Borella, 64. Natural de Piraju (SP). Residia no Jardim Hollywood, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Wagner Araujo Fanzeres, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Tatetos, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Crematório Jardim da Colina.



Sandra Regina da Silva Santos, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério do Baeta.

Francisco Lemos, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Lenhardt, 57. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Andrea Demarchi, em São Bernardo. Dia 25. Crematório Jardim da Colina.

São Caetano

Carlotta Fiorotto, 82. Natural de Santa Rita do Passa Quatro (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Victalina de Jesus Oliveira, 88. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Aparecida Lopes Ferreira, 57. Natural de Jaboticatubas (MG). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Cícero Ferreira Zuca, 45. Natural de Diadema. Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Mauá

Mario Campi Cavalheiro, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Planalto Paulista, em São Paulo (SP). Dia 23, em Mauá. Crematório Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Anselmo Venâncio, 68. Natural de Diogo de Vasconcelos (MG). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 26, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adenário Caetano de Moura, 60. Natural de Quixabá (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Vale dos Pinheirais.

João Dantas da Silva, 57. Natural do Estado de São Paulo. Residia em São Paulo (SP). Dia 22, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Edna Trindade Santos, 51. Natural de Ubaitaba (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Silvia Sidinei Fontana, 76. Natural de Rio Claro (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Evaristo Maranhão, 64. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Marcos Tavares da Silva, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

Edmilson da Silva Moreira, 44. Natural de Andradina (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 24. Cemitério São José.