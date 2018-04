Vettel reage e lidera 3º treino livre do GP do Azerbaijão de F-1

28/04/2018 | 09:16



Depois de um fraco desempenho nos dois primeiros treinos livres do GP do Azerbaijão, o alemão Sebastian Vettel reagiu no início deste sábado ao cravar o melhor tempo da terceira e última sessão livre disputada no circuito de rua de Baku. O piloto da Ferrari não passara da 10ª colocação na sexta.

Neste sábado, o tetracampeão baixou em mais de um segundo em comparação à performance de sexta, ao anotar o tempo de 1min43s091. Apesar da reação, o alemão não foi tão rápido quanto o australiano Daniel Ricciardo, o mais veloz do dia anterior, quando registrou 1min42s795.

No último treino livre, Vettel foi seguido de perto pelo inglês Lewis Hamilton, outro que decepcionara na sexta. Neste sábado, o piloto da Mercedes registrou o segundo melhor tempo, com 1min43s452.

Hamilton foi seguido pelo finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, com 1min43s493, pelo holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 1min43s519, e pelo também finlandês Valtteri Bottas, com 1min43s569. O piloto da Mercedes havia liderado o primeiro treino livre, na sexta, com o tempo de 1min44s242.

O Top 10 da última sessão livre foi completado pelo mexicano Sergio Pérez (Force India), pelo dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), pelo canadense Lance Stroll (Williams), pelo francês Esteban Ocon (Force India) e também pelo russo Sergey Sirotkin (Williams).

Os pilotos voltam para a pista ainda neste sábado para a disputa do treino classificatório, a partir das 10 horas (horário de Brasília). A corrida está marcada para as 9h10 deste domingo.

PUNIÇÃO - Apenas o 17º mais rápido deste último treino livre, o alemão Nico Hülkenberg sofreu uma punição ao fim da sessão. Sua equipe, a Renault, precisou trocar a caixa de câmbio. E, como o regulamento exige que a caixa deve ser usado por ao menos seis etapas, ele será sancionado com a perda de cinco posições no grid de largada na prova deste domingo.