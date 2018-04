Os novos caminhos da temporada de moda

28/04/2018 | 08:13



Encerrada na quinta-feira, 26, a 45ª edição da São Paulo Fashion Week promete ser a última do evento tal como ele foi nas últimas décadas. Com um novo acionista majoritário, o grupo IMM, o evento tende a se conectar de maneira mais ativa com o mercado de entretenimento. "O mundo hoje é transversal. Quem gosta de moda, não gosta só de roupa. Gosta de arquitetura, de música, de gastronomia, de design. A moda é um espírito, a roupa é a coluna vertebral", afirma o fundador do evento Paulo Borges.

É justamente esse eixo principal o que mais surpreendeu nesta temporada de estações embaralhadas (com coleções do inverno e verão). "A edição foi bem mais robusta e muito melhor do que as duas últimas!", avalia a consultora Gloria Kalil. "Os grandes nomes se esforçaram, os veteranos deram um show, brilharam, e alguns dos mais novos também tiveram uma presença forte."

Os dez melhores desta estação foram Gloria Coelho, Lenny Niemeyer, Osklen, Reinaldo Lourenço e Ronaldo Fraga, nomes consagrados, além das marcas Apartamento 03, A.Niemeyer, Amapô, Fernanda Yamamoto e Handred, com menos tempo de estrada.

ROUPAS COM PROPÓSITO

Coleções engajadas em causas sociais e ecologia estão em alta.

É o caso da coleção sustentável da Osklen (foto) e da Uma

ARTESANIAS

Cultura popular e artesanato ganham status de luxo em roupas feitas à mão. Aqui, a versão futurista de Gloria Coelho

TROPICAL

Indo além dos clichês, as interpretações mais interessantes trazem referências dos recônditos do País, como fez Lenny Niemeyer

SEGUNDA PELE

Fresco, elegante, o linho reina absoluto em alfaiatarias leves e em looks monocromáticos, como este da marca carioca Handred

VALE TUDO

Ombreiras, cores néon e a extravagância dos anos 80, como mostra a Amapô, em seu desfile cheio de irreverência e provocação

UNIFORME URBANO

Território tradicional por excelência, a alfaiataria ganha contornos modernos em looks sofisticados, como este de Reinaldo Lourenço

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.