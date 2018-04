Cheio de reservas, Grêmio visita Botafogo para ampliar invencibilidade

28/04/2018 | 07:40



O Grêmio colocará a força de seu elenco à prova mais uma vez. De olho na Copa Libertadores, o time gaúcho deverá ter uma escalação cheia de reservas diante do Botafogo neste sábado, às 16 horas, no Engenhão, no duelo da abertura da terceira rodada do Brasileirão.

A partida contra o Cerro Porteño, do Paraguai, pela competição continental está marcada para a próxima terça-feira, na Arena Grêmio, e vale a liderança do Grupo A do torneio. Por isso, para o duelo no Rio alguns jogadores serão preservados, conforme indicou o técnico Renato Gaúcho nos últimos treinos já no CT do Flamengo após a vitória por 2 a 0 sobre o Goiás na última quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Em meio à disputa de três competições, o desgaste é evidente. Assim, mesmo que o treinador gremista não confirme, é provável até que o Grêmio, que busca manter a invencibilidade no Campeonato Brasileiro - ocupa a sétima posição, com quatro pontos após vitória na estreia e empate na rodada seguinte - seja todo formado por reservas contra o Botafogo.

O zagueiro Kannemann, os laterais Madson e Cortez e o centroavante Jael, por exemplo, não participaram da última atividade do elenco na capital fluminense e não devem jogar. A própria assessoria do clube informou que "a equipe pode ter alterações em relação à última partida, com os atletas que apresentam maior desgaste iniciando no banco de reservas".

Com a possibilidade de rodar o elenco, o goleiro Paulo Vitor, o zagueiro Paulo Miranda, o meia Michel e o atacante Alisson são alguns dos atletas que devem ganhar uma chance entre os titulares. A possibilidade de jogar anima Michel, que garante estar preparado caso comece entre os 11.

"Estamos bem preparados, esperando uma oportunidade que possa pintar. Uma hora os titulares precisam descansar, não tem jeito. Se for o caso de acontecer sábado, estamos bem preparados", destacou.