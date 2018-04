ABBA se reúne para lançar novas canções

28/04/2018 | 07:03



Os ícones do grupo pop sueco ABBA lançarão duas novas músicas, as primeiras em 35 anos, em dezembro, disse o quarteto na sexta, 27. Uma das bandas de maior sucesso comercial da história, com mais de 375 milhões de álbuns e singles vendidos, lançou nove álbuns gravados entre 1973 e 1982, ano do rompimento. "Depois de 35 anos, seria divertido unir forças novamente e entrar no estúdio", disse a banda à imprensa. "E foi como se o tempo tivesse parado e estivéssemos fora apenas em férias curtas."

O ABBA gravou duas novas músicas e uma delas, Eu Ainda Tenho Fé em Você, será executada por avatares digitais em um set especial de TV que deverá ser transmitido em dezembro.

Os quatro ficaram famosos ao ganhar o concurso de música Eurovision de 1974 com Waterloo e alcançaram sucesso global com músicas como Dancing Queen, Mamma Mia e Money, Money, Money.

Os membros do grupo estão agora em seus 60 e 70 anos. No passado, eles rejeitaram pedidos para se reunir e raramente apareceram juntos em público.