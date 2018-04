No Rio, Botafogo duela com reservas do Grêmio pela 1ª vitória no Brasileirão

28/04/2018 | 07:00



Após dois empates seguidos contra Palmeiras e Sport, - garantidos com gols nos minutos finais das partidas - o Botafogo pega os reservas do Grêmio no Engenhão neste sábado, às 16 horas, no jogo de abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Os dois pontos conquistados mantém o time carioca na 14ª colocação na tabela. Curiosamente, nas duas primeiras partidas a equipe alvinegra saiu atrás do marcador e buscou o empate nos minutos finais. Um dos problemas neste início de campeonato é o desperdício de oportunidades. Segundo Valentim, o motivo não é afobação, mas o treinador pediu mais capricho nas finalizações.

"Lógico que quando chegamos lá na frente a gente tem que caprichar mais, mas eu vejo um time tranquilo e que se mantém organizado mesmo em desvantagem. Isso tem feito com que a gente tenha conseguido recuperar o resultado", afirmou o comandante, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Mesmo com prováveis reservas em campo, o Grêmio, que deve ter um time alternativo em campo em razão do confronto com o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, na próxima terça-feira, foi enaltecido por Valentim. "Vamos encontrar um time de muita qualidade, muito bem treinado, que vem fazendo bem as competições que joga. Na minha opinião é um dos times fortes para esse título, grande candidato, colocaria entre os três", destacou.

Para o duelo, o treinador alvinegro não garantiu a estreia do centroavante uruguaio Rodrigo Aguirre, reforço mais badalado do clube na temporada, mas indicou que o meia Renatinho, recuperado de lesão na coxa esquerda, deve voltar ao time. Se Renatinho voltar, é provável que ocupe a vaga de Gustavo Bochecha ou Matheus Fernandes no meio campo, deixando o time mais ofensivo.

Luiz Fernando, ainda em recuperação de um problema no tornozelo esquerdo, não tem presença garantida na partida. Titular no Recife, Rodrigo Pimpão deve ser mantido na equipe.