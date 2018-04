Diadema abre concurso público

Da Redação



30/04/2018 | 07:30



O Ipred (Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema) está com inscrições abertas para concurso público até o dia 28 de maio. De acordo com a Dédalus – Consultoria em Concursos Públicos & Treinamentos, há vagas para funções como técnico em contabilidade, assistente social e médico perito, e a remuneração varia de R$ 1.187,87 a R$ 4.011,37 mais 10%. O regime de contratação é estatutário.

Por exemplo, os postos com remunerações de menor valor, de agente de serviços e agente administrativo 2, exigem Ensino Fundamental e Ensino Médio completo, respectivamente. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Para a função de motorista, que paga R$ 1.433,55 por 40 horas de trabalho semanal, é pedido Ensino Médio completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria C.

Ao cargo de técnico em contabilidade, com salário de R$ 2.741 por jornada de 40 horas, o requisito é curso técnico em Contabilidade e registro no Conselho Regional de Contabilidade.

A vaga de médico-perito paga R$ 3.483,39 mais gratificação por 20 horas semanais de trabalho. É requerido curso Superior em Medicina com inscrição no Conselho Regional de Medicina.

Para o posto de assistente social, são 30 horas semanais, com rendimento de R$ 4.011,37. A graduação deve ser em Serviço Social e é exigido registro no Conselho Regional de Serviço Social.

Para conhecer todas as oportunidades, basta acessar www.dedalusconcursos.com.br. A inscrição é feita pela página da internet. Depois, é preciso imprimir boleto e realizar pagamento até 29 de maio.

A Dédalus informa que não serão enviados boletos por e-mail, correspondência ou qualquer outro meio que não citado no item anterior. O pagamento do boleto poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, internet banking ou casas lotéricas, até a data de vencimento estipulada no boleto bancário.

As informações constam do edital número 001/2018, com a supervisão da Comissão de Concurso nomeada pela Portaria 101, de 20 de abril de 2017, com intuito de preencher as vagas disponíveis e formação de cadastro reserva no quadro de pessoal do Ipred.

Para acessar o edital de abertura completo com seus anexos e as demais publicações acesse dedalus.listaeditais.com.br.