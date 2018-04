Centros públicos do Grande ABC contam com 385 oportunidades

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



30/04/2018 | 07:23



O Grande ABC conta, nesta semana, com 385 oportunidades de emprego, com destaque para posto como enfermeiro em pronto-socorro adulto, com remuneração de até R$ 5.000, e líder de logística, com salário de até R$ 4.000, disponíveis por meio da Luandre, que possui unidade em Santo André.

Em São Bernardo, a CTR (Central de Trabalho e Renda) conta com 190 chances, sendo 40 para atuar como auxiliar de limpeza, 35 como auxiliar de linha de produção e 20 como motorista de ambulância. Todas exigem experiência mínima de seis meses.

Na central também estão disponíveis quatro vagas para pessoas com deficiência, que requerem experiência entre três e seis meses: uma para auxiliar de almoxarifado, uma para operador de caixa, uma para operador de vendas e uma para repositor de supermercado.

O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), em Santo André, dispõe de 48 oportunidades. Do total, 45 são para trabalhar como torneiro mecânico, uma como supervisor comercial, uma como porteiro e uma como chefe de serviço de limpeza.

Por sua vez, o mauaense CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) disponibiliza 34 chances. Destas, 20 são destinadas a pessoas com deficiência, sendo oito para empacotador e oito para repositor, uma para porteiro, uma para recepcionista e duas para auxiliar de almoxarifado.

Para candidatar-se a uma das chances de emprego oferecidas pelos centros públicos é preciso comparecer de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, com carteira de trabalho, RG e CPF em mãos. Vale ressaltar que não necessariamente a chance anunciada por um centro público é para atuar na mesma cidade em que ele está instalado.

Na Luandre, ao todo, estão disponíveis 113 opções, tais como auxiliar de manutenção predial e assistente de cobrança. Para inscrever-se em uma das chances, é preciso fazer cadastro no site http://candidato.luandre.com.br/Account/Login?ReturnUrl=%2f.

O Portal Emprega Brasil, gerido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), também oferece opções de emprego. Interessados devem digitar o endereço https://empregabrasil.mte.gov.br/328/portal-emprega-brasil/ e preencher os dados solicitados para concorrer.

MÓVEL - A van do CPTR de Mauá, que oferece emissão de carteira de trabalho e intermediação de mão de obra passará nesta semana nos bairros Centro (quarta-feira), Jardim Santa Lídia (quinta-feira) e Jardim Esperança (sexta-feira). Para emitir a documentação é necessário levar RG, CPF, uma foto 3x4 e comprovante de residência.