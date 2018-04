Araújo endossa pré-campanha de Cicote

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 07:00



Vereador por sete mandatos em Santo André, José de Araújo (PSD) declarou ontem, em visita ao Diário, apoio à pré-candidatura do presidente da Câmara, vereador Almir Cicote (Avante), a deputado estadual. Hoje diretor da SATrans, empresa que gerencia o transporte público do município e indicado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB) para o cargo, o pessedista considerou que eventual vitória de Cicote no pleito de outubro “vai abrir amplo canal de diálogo com o governo de São Paulo”. “Entendemos que a eleição será benéfica para a cidade. Importante que tenhamos representantes para reivindicações.”

Santo André conta, atualmente, apenas com a representação do deputado estadual Luiz Turco (PT). Cicote falou que a primeira adesão declarada de figuras políticas é “um grande pontapé inicial”. “Pelo respeito que ele (Araújo) tem da classe política outros vão se somar ao nosso projeto (eleitoral). Tem representatividade e credibilidade, com aval das urnas”, pontuou, ao frisar que o fato de a cidade ter somente um parlamentar na Assembleia Legislativa “é muito pouco para o tamanho de Santo André”. “São Bernardo chegou a fazer seis deputados na eleição de 2014.”

A adesão pode sinalizar aproximação da gestão tucana junto a aliados políticos. Recentemente, Paulo Serra afirmou que subirá no palanque de todos aqueles candidatos que levantem a bandeira de Santo André e estejam em aliança com o programa de governo escolhido pelo eleitorado em 2016. “Certamente vai contribuir com a administração Paulo Serra”, pontuou Araújo. “Por isso, vamos trabalhar para ajudar na concretização de sua eleição. Esse apoio visa somar para que se torne realidade”, acrescentou. Já Cicote alegou que considera “natural (o tucano) canalizar as pessoas que estão sob sua liderança para candidatos de Santo André”.

Outro integrante do Paço que estaria na mira é Sargento Juliano (PSB), também ex-vereador, hoje superintendente do Serviço Funerário. Araújo obteve votação suficiente para se eleger vereador em 2016 – foram 3.696 sufrágios, na ocasião –, mas foi barrado pela Justiça Eleitoral, assim como Juliano. Araújo vai aderir ao nome do deputado Antonio Goulart (PSD) a federal. (colaborou Vanessa de Oliveira)