Volks oferece estágio no Salão Internacional do Automóvel 2018

30/04/2018 | 07:18



A Volkswagen do Brasil convida estudantes universitários para participarem do processo seletivo para o Estágio Volkswagen – São Internacional do Automóvel de São Paulo 2018. Serão selecionados 90 deles para atuar no atendimento ao público no estande da marca durante evento e, segundo a montadora, fazer parte da construção da Nova Volkswagen, “empresa mais próxima das pessoas, inovadora e com produtos desejados”. O salão acontece de 8 a 18 de novembro, no São Paulo Expo, na Capital.

Podem participar estudantes do penúltimo e último anos (com término previsto para dezembro) dos cursos de Engenharia (de Produção, Mecânica, Mecatrônica, Automobilística, de Controle e Automação, de Materiais, Elétrica e Eletrônica), Relações Públicas, Marketing, Jornalismo, Administração, Design, Desenho Industrial, Publicidade e Propaganda e Comunicação Social.

Os estudantes selecionados receberão todas as informações sobre a empresa, que vem investindo R$ 7 bilhões até 2020 no lançamento de 20 novos veículos até 2020, a maior ofensiva de produtos da história da marca no País. Do total, R$ 2,6 bilhões vêm para a fábrica de São Bernardo.

Além disso, os candidatos passarão por treinamento, entre agosto e outubro, na planta da região. Segundo a Volks, os estagiários também participarão de palestras e atividades relacionadas à tecnologia, propaganda, estratégia de marketing, design, engenharia, motores e segurança veicular, além de receberem orientações sobre comunicação, ética, foco no cliente e trabalho em equipe. A montadora, que completou em março 65 anos no Brasil, já produziu mais de 23 milhões de veículos no País.

Pela nona vez consecutiva, os universitários estarão presentes no estande da Volkswagen envolvendo o público com o universo da marca. Além disso, o local funciona como vitrine para o mercado de trabalho. “Os universitários mostram as suas competências e se destacam em um segmento bastante competitivo da indústria e do comércio”, diz nota da empresa.

As inscrições para o estágio para o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo 2018 devem ser feitas pelo site www.contratando.com.br/volkswagen/ até o dia 8 de maio.