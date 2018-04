Ser autêntico em um mundo volátil

Cíntia Bortotto



30/04/2018 | 07:13



Na semana passada, falei nesta coluna sobre o ‘mundo vuca’ – volátil, incerto, complexo e ambíguo. Como fica a questão da autenticidade neste novo mundo? Até que ponto as pessoas podem ser elas mesmas?

Cada vez mais as pessoas buscam por autenticidade, pois tudo muda, tudo é incerto. Nesse contexto, as pessoas vão para um lugar em que normalmente são elas mesmas, principalmente quando a pessoa sabe quem ela é. As pessoas podem ser elas mesmas até o ponto em que não deixem de se socializar por conta disso. Você não pode falar o que quer, vive com outras pessoas e precisa saber como colocar esta sua verdade para os outros. E há espaço para que as coisas sejam feitas de uma maneira bem adequada.

E, nesse sentido, o mundo do trabalho tem cada vez mais valorizado as diferenças. Na prática, isso não é tão simples e fácil, porque é muito mais fácil conviver com pessoas parecidas com você. Quanto mais diferentes, mais difícil é a convivência. Mas as pessoas têm cada vez mais percebido que não adianta se ter um monte de iguais. As melhores soluções, as mais criativas em geral, vêm quando pessoas diferentes convivem e trabalham juntas. Por isso, a diversidade vem sendo cada vez mais valorizada no ambiente de trabalho e programas de inclusão são cada vez mais comuns no mercado, o que permite que as pessoas sejam mais autênticas, sim. Se eu tenho uma orientação sexual diferente da maioria, ou uma crença diferente eu posso falar, vou ser acolhido da mesma maneira.

As startups em geral, até por serem menores, dão mais liberdade para as pessoas serem elas mesmas: se vestirem como gostam, ter, por exemplo, ambiente para comer, sociabilizar, espaço que permite mais que a autenticidade apareça. Grandes organizações têm perdido talentos para empresas menores. Aquele sonho de trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, nem sempre tem todo o apelo que o jovem quer. Ele quer poder se sentir útil, ser ele mesmo, e empresas assim podem oferecer mais espaço para isso que uma multinacional.

Ser autêntico sempre é positivo. A autenticidade só pode derrapar naquele momento em que você acha que pode falar tudo que pensa sem se preocupar com o outro, com seu interlocutor. Aí você pode perder a razão. É bom estar embasado para sua autenticidade. Diga suas verdades, mas também escute e respeite as verdades dos outros.

Autenticidade é um tema discutido e estudado por vários psicólogos há bastante tempo. O que sabemos é que quanto mais as pessoas têm autoconhecimento e entender o que fazem bem e o que não fazem tão bem assim, melhor.

Siga confiante e boa sorte!