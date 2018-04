Sto.André criará unidade de articulação política

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 07:00



Reforma administrativa do Paço de Santo André tende a ser entregue na Câmara em maio e terá como principal mudança a criação da unidade de articulação política. O titular da nova estrutura será o ex-vereador Donizeti Pereira (PV), que já atua na interlocução com o Legislativo e deve ser criada a partir da divisão da atual Unidade de Relações Institucionais e Comunitárias, ocupada pelo vice-prefeito Luiz Zacarias (PTB).

O prefeito Paulo Serra (PSDB) afirmou que a intenção do governo é fazer com que a separação de funções seja mais efetiva. “Os assuntos institucionais e a relação do município com a sociedade ficarão mais focadas neste novo modelo. A articulação política e a conversa com a Câmara terão uma estrutura diferente”, sustentou.

O tucano destacou ainda que outras mudanças serão “pontuais” e não estão previstas novas modificações no primeiro escalão. “Vamos manter o corte de 40% dos cargos (comissionados), que já geraram economia de R$ 32 milhões em 2017. Essa nova reforma traz ajustes e atualização de descrição de postos, a maioria por recomendação do MP (Ministério Público), com quem temos mantido um bom diálogo. O objetivo é trazer característica mais moderna e contemporânea para a gestão”, completou o prefeito.

A PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça), órgão máximo do MP, questiona na Justiça a manutenção de 284 cargos em comissão do Paço. Atualmente, a estrutura do governo possui 14 Pastas e mais três núcleos.

A reforma administrativa anterior, aprovada em 2017, estimou economia de R$ 5,9 milhões no primeiro ano de vigência, redução de R$ 8,9 milhões neste ano e de R$ 9,3 milhões em 2019. Foram cortadas cinco secretarias, criada uma (Meio Ambiente), além de três unidades de gerenciamento, com status de secretaria, mas com estrutura mais enxuta.

A proposta estava prevista para entrar em operação no início no ano, contudo, o impasse em relação à revisão da PGV (Planta Genérica de Valores) postergou a discussão.

PERMANÊNCIA

A ex-secretária adjunta da Educação andreense Cleide Bochixio decidiu permanecer na função de número dois da Pasta no governo estadual, agora sob comando do ex-prefeito de Botucatu João Cury Neto (ex-PSDB e hoje sem partido).

Havia tratativas do Paço, nos bastidores, para contar novamente com a professora – ligada ao tucanato – em seus quadros. Questionado sobre a situação, Paulo Serra disse que analisa outras opções. “A Cleide é um grande quadro, gostaríamos de contar com ela, mas temos outras pessoas de muita qualidade. Foi uma realidade que se apresentou e não representa grande problema. Temos conversado com a secretária Dinah Zekcer (PTB) e vamos fazer algumas reestruturações na Pasta, com muita tranquilidade”, relatou.