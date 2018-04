Aos 72 anos, morre o ex-presidente da Guatemala Álvaro Arzú

27/04/2018 | 23:26



O ex-presidente da Guatemala e atual prefeito da capital, Álvaro Azrú, morreu na tarde desta sexta-feira, vítima de um enfarte, de acordo com amigos da família. Recentemente, ele foi acusado de atos de corrupção.

O ex-presidente de 72 anos, que governou a Guatemala entre 1996 e 2000, estava jogando golfe com familiares e amigos, quando sofreu um ataque cardíaco. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu, informou o secretário de Comunicação da Presidência do país, Alfredo Brito.

Arzú foi um político de grande influência no país. Era aliado de Morales e seu filho é o atual presidente do Congresso guatemalteco. O ex-presidente era investigado pela Procuradoria-Geral do país por um caso em que supostamente havia utilizado fundos municipais da capital para financiar sua campanha política. Fonte: Associated Press.