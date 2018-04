Saab vai se instalar no bairro Cooperativa em São Bernardo

Soraia Abreu Pedrozo

do Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 07:24



Passado um ano da confirmação de que São Bernardo teria, de fato, empresa de aeroestruturas da Saab, a fabricante sueca de aviões-caça irá lançar pedra fundamental no dia 9 de maio, às 14h, no bairro Cooperativa.

No fim de 2016, durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Gripen NG em Gavião Peixoto, no Interior, a vinda do empreendimento chegou a ser posta em xeque pelo próprio CEO da Saab, Hakan Buskhe, ao dizer que, embora São Bernardo fosse o principal destino estudado, nada havia sido definido. Em março, o Diário teve acesso a conteúdo de reunião na CNM (Confederação Nacional dos Metalúrgicos) que confirmava unidade na região e modificava o nome da empresa, de SBTA (São Bernardo Tecnologias Aeronáuticas) para SAM (Saab Aeronáutica Montagens). Por fim, em outubro foi anunciado nome do diretor-geral da fábrica de aeroestruturas de São Bernardo, Marcelo Lima, mas a a exata localização na cidade ainda era mistério.

A Saab fabrica o Gripen NG, que irá substituirá frota de 36 aeronaves da FAB (Força Aérea Brasileira). Conforme cronograma da empresa, partes estruturais do supersônico, como fuselagens dianteira e traseira, asas, cone de cauda e freios aerodinâmicos começarão a sair da linha de produção do Grande ABC em 2019, quando o primeiro caça deverá ser entregue.

Em relação à geração de emprego, em outubro havia sido informado que a SAM iniciaria suas operações com 55 profissionais treinados na Suécia por até 24 meses. À época, a fabricante sueca disse que o processo de contratações se encontrava em curso, e que currículos de técnicos e engenheiros interessados poderiam ser enviados para o e-mail rhbrasil@saabgroup.com. A expectativa inicial é de criar 250 postos de trabalho entre três e cinco anos, conforme o negócio for crescendo.

Procurada, a Saab confirmou as informações do lançamento da SAM, mas não revelou mais detalhes. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já tinha a data na agenda, mas afirmou que não possuía mais dados. A Prefeitura de São Bernardo também foi questionada, mas não se manifestou até o fechamento desta edição.