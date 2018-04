Sankonfort muda e deve expandir produção

da Redação



Transferida do bairro Serraria, em Diadema, a fabricante de colchões Sankonfort, do grupo Sanko Espumas, inaugurou ontem unidade no bairro Cooperativa, em São Bernardo. De acordo com informações da Prefeitura, a empresa, que mantém 300 colaboradores transferidos da antiga sede, deve alcançar 400 até outubro.

Segundo o proprietário da Sanko, Domingos Vitiello Ciryllo Netto, foram investidos aproximadamente R$ 10 milhões na nova unidade fabril, entre custo de ociosidade e a compra de novo equipamento importado da Itália. Com a ampliação da capacidade produtiva, a expectativa é que o volume de colchões fabricados salte dos atuais 1.500 para cerca de 4.000 diários.

Participaram da confraternização o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Hiroyuki Minami, além de colaboradores da empresa. Morando também anunciou que a fábrica será contemplada pela lei municipal que concede descontos progressivos no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) mediante a criação de emprego. “A Sanko tem uma política de reinvestimento que valorizamos muito em São Bernardo, porque garante estabilidade e estrutura de trabalho aos seus funcionários. Por isso, fiz questão de vir desejar boa sorte e boas-vindas à empresa”, discursou o chefe do Executivo.

Com planos de expansão, a Sankonfort projeta novas contratações ao longo do ano, com expectativa de atingir quadro de aproximadamente 400 funcionários até outubro. Inicialmente, serão 50 postos de trabalho imediatos. “Agradecemos muito o prefeito por estas boas-vindas na forma de incentivos fiscais, que serão muito importantes para as operações desta nova unidade, que faz parte dos nossos planos de aumento da produtividade”, informou o proprietário.

HISTÓRICO

A Sanko foi fundada em 1975 para o fornecimento de espumas de poliuretano. Atualmente, a empresa atende aos segmentos automobilístico, têxtil-dublador, eletroeletrônico, moveleiro, colchoeiro e de limpeza e fornece cerca de 300 tipos diferentes de espumas. A sede está localizada no Jardim Ruyce, em Diadema.

Integrante do grupo, a Sankonfort se dedica à fabricação de colchões, incluindo os tipos de mola e espuma, além de também produzir travesseiros e camas boxes.