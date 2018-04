Pelo 2º ano, trabalhador fica sem festa na região

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 07:11



Pelo segundo ano consecutivo, o Grande ABC ficará sem festa de comemoração do Dia do Trabalho. A última vez em que houve atrações artísticas foi em 2016, em São Bernardo, no Espaço de Eventos do Poliesportivo. E o último grande evento, no Paço municipal, foi em 2013. Assim como no ano passado, os sindicatos presentes na região concentrarão as atividades no Centro e na Zona Norte de São Paulo, e a única agenda – sem shows – vai acontecer em São Bernardo. A quatro dias da data, números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que a taxa de desemprego no Brasil aumentou para 13,1% no primeiro trimestre, totalizando 13,7 milhões de desempregados em todo o País.

Organizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a programação em São Bernardo começa às 7h, com procissão em homenagem a São José Operário, padroeiro da classe trabalhadora. O cortejo seguirá da sede da entidade até a Igreja Matriz de São Bernardo, onde ocorre a tradicional missa do trabalhador, às 9h, que chega neste ano à sua 38ª edição. Às 10h, evento inter-religioso, com representantes de diversas religiões e apresentações artísticas e culturais, vai acontecer na Praça da Matriz.

Em São Paulo, ato unificado organizado por CUT (Central Única dos Trabalhadores), CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Intersindical e frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo acontece na Praça da República, a partir das 12h. Entre as apresentações confirmadas estão a banda Liniker e os Caramelows, o cantor Chico César, a rapper Preta Rara, a sambista Leci Brandão, os cantores e intérpretes do Carnaval em 2018 pela escola de samba Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, entre outras atrações.

O evento tem como tema a defesa da democracia, direitos trabalhistas, empregos e salários e das aposentadorias, além de pedir liberdade para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em Curitiba (Paraná), cidade onde o petista é mantido preso pela Polícia Federal, também haverá um ato unificado.

O 1º de Maio organizado pela Força Sindical vai pedir geração de empregos, Previdência sem privilégios, política de valorização do salário mínimo, igualdade de oportunidades para homens e mulheres e juros menores, entre outras bandeiras. A festa tem início às 9h na Praça Campo de Bagatelle, em Santana. Artistas como Maiara & Maraisa, Simone & Simaria, Zé Neto & Cristiano, Leonardo, Nego do Borel, entre outros, estão confirmados. No evento, serão sorteados 15 carros Hyundai HB20 zero-quilômetro.

“Esta festa que fazemos em São Paulo já é tradicional. Faz parte da cultura do trabalhador. Como há muitos anos vamos para lá, é natural que a concentração seja neste grande evento”, afirmou o diretor do Sindicato dos Comerciários do ABC, Daniel Dias.

DESEMPREGO

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,1% no primeiro trimestre do ano. Trata-se da terceira alta seguida. Nos últimos três meses de 2017, o percentual estava em 11,8%, segundo o IBGE. Em março de 2017, no entanto, o índice era superior, 13,7%. Os dados são da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua, divulgada ontem.

Com isso, total de desempregados no País chegou a 13,7 milhões, alta de 11,2% em relação ao período de outubro a dezembro, quando o número era de 12,3 milhões. Na comparação com janeiro a março de 2017 (14,2 milhões de desocupados), houve queda de 3,4%.

Já a população ocupada (90,6 milhões) caiu 1,7% em relação ao último trimestre do ano passado (92,1 milhões), mas cresceu 1,8% em relação ao primeiro trimestre de 2017 (88,9 milhões). Com isso, o nível de ocupação chegou a 53,6%, abaixo dos 54,5% do trimestre anterior, mas acima dos 53,1% do primeiro trimestre de 2017.<TL>(com agências)