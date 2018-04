Mais amor, por favor!

Caroline Manchini



30/04/2018 | 07:00



“Tem gente sofrendo e morrendo por conta do preconceito, então, por favor, parem.” O pedido é de Claudia Jordão, dramaturga e diretora do espetáculo Flores Vermelhas, com estreia marcada para o dia 8, no Centro Cultural São Paulo. A peça é a segunda da trilogia Flores – Gênero e Sexualidade, encenada pela Cia do Flores, grupo teatral criado em 2015 na cidade de São Bernardo.

Flores Amarelas, nome do primeiro espetáculo que percorreu todo o Grande ABC, levantou debate a respeito da intolerância e da diversidade de gêneros. Por serem temas tão complexos e abrangentes, Claudia percebeu que, para aprofundar o assunto, seria preciso criar outra montagem. Foi então que os atores começaram intenso processo de criação para dar vida ao Flores Vermelhas.

Desta vez, a companhia tem como objetivo propor reflexão sobre temas que ainda são vistos como tabus na sociedade moderna. A religiosidade, sexualidade e homofobia fazem parte do espetáculo que, de forma leve, conta a história de dois irmãos, diferentes apenas no jeito de amar. Um é hétero e, o outro, homossexual.

Vicentino, pai dos meninos, é interpretado pelo ator são-caetanense Lucas Vedovotto, que, em entrevista ao Diário, explica a importância de levantar assuntos pouco discutidos. “Nossa sociedade precisa de mais tolerância e empatia, porque vivemos em um mundo de ódio e preconceito. Com Flores Vermelhas queremos que as pessoas enxerguem o mundo e as angústias do outro para que possam compreender que somos todos iguais.”

Claudia compartilha da mesma ideia que o ator e ainda acrescenta: “Acho que apresentar esse espetáculo é uma forma de dizer ‘chega’! Infelizmente, vivemos em uma sociedade que acredita que a população gay não é bem-vista aos olhos de Deus. Quem pode dizer isso? Por favor, em nome Dele, apenas parem com isso”, finaliza.

Flores Vermelhas – Teatro. No Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1.000. De 8 a 30 de maio, terças e quartas, às 20h. Ingr.: R$ 20. Class.: 12 anos.