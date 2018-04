México, 1970. As feras do Saldanha. A intromissão militar. O sucesso em campo

Ademir Medici



Convidamos o prezado leitor de Memória a acompanhar o sexto programa da série de 12, revivendo a história e os episódios marcantes, inclusive extrafutebol, de cada Mundial desde 1930 até o último, que marcou o vexame da Seleção Brasileira em sua própria casa em 2014.

O programa deste fim de semana será dedicado exclusivamente à mais espetacular seleção canarinho formada até hoje, aquela que conquistou o tricampeonato no México em 1970.

Também serão destacados os episódios políticos da época e a intromissão nos assuntos do futebol dos generais que governavam o País à época.

Em cartaz:

João Saldanha, jornalista que se tornou técnico e iniciou os trabalhos vitoriosos daquele time convocando um grupo chamado ‘feras do João’;

Os resultados arrasadores na fase de classificação;

a queda de João porque sua ideologia política não combinava com a ideologia dos militares;

a nomeação de Zagalo para comandar a equipe;

e os jogos do Brasil naquele Mundial que deslumbraram os torcedores do mundo inteiro.

Muitos depoimentos, entre eles, os de João Saldanha, do goleiro reserva Claudio, que morreu muito jovem em plena atividade, Pelé, Rivelino, narrador Geraldo José de Almeida.

E, ainda, o famoso banquete promovido pelos cronistas esportivos de São Paulo em homenagem a Pelé em uma tentativa de convencê-lo a jogar mais uma Copa do Mundo, a de 1974, na Alemanha.

Memória

Em cartaz, Copas do Mundo – sexto de uma série de 12 programas.

Produção e apresentação: Milton Parron

Hoje, às 23h, com reprise às 5h

Diário há 30 anos

Quinta-feira, 28 de abril de 1988 – ano 30, edição 6738

Manchete – Constituinte define empresa nacional

Saúde – Grande ABC faz o primeiro transplante de rim em São Caetano.

Indústria – Volkswagen lança o primeiro caminhão turbo: 14.210.

Comércio – Reabre a Loja Riachuelo da Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo.

Informática (Ivone Santana) – Programa de rádio para surdos vai estrear na Rádio USP FM.

São Caetano – Fundação das Artes comemora hoje 20 anos; na direção, Roberto Manzo.

Guido Fidelis (crônica) – Uma história à moda de Voltaire.

Memória – A greve dos marceneiros de São Bernardo em 1934.

Polícia – Vila Esperança volta a ser ameaçada por quadrilhas.

Em 28 de abril de...

1943 – Loteadores da Vila Prosperidade, em São Caetano, solicitam junto à Prefeitura de Santo André alvará que autorizasse a construção de 29 casas.

1963 – Disputados na Raia Lauro Gomes, em São Bernardo, em plena Represa Billings, as competições de remo dos 4ºJogos Pan-Americanos de São Paulo.

Eram asfaltadas as duas pistas da Avenida Maria Servidei Demarchi, na Rota do Frango com Polenta.

1973 – Ônibus da Viação Santa Rosa projeta-se num abismo de 50 metros no km 53 da Via Anchieta, com 36 passageiros, todos feridos.

1968 – São Caetano inaugura a Fundação das Artes.

Hoje

Dia da Educação

Dia Nacional da Caatinga

Dia do Cartão-Postal

Dia da Sogra

Santos do Dia

Pedro Maria Chanel (Cuet, França, 1803 – Futuna, ilha do arquipélago de Tonga, no Pacífico, 1841). Sacerdote. Morreu a golpes de tacape pelas suas pregações na ilha. É o padroeiro da Oceania.

Luiz Maria Grignion de Montfort

Bem-aventurado Luquésio de Poggibonsi

Valéria de Milão

Vitale

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 28 de abril:

Em São Paulo, Lençóis Paulista. Fundado em 28-4-1858. Elevado a município em 1865, quando se separa de Botucatu.

Na Bahia, Andaraí, Itapicuru e Jandaira

No Acre, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Jordão, Porto Acre, Porto Walter e Santa Rosa do Purus

No Paraná, Capitão Leônidas Marques, Jardim Alegre e Rio Bom

No Ceará, Deputado Irapuan Pinheiro

Em Alagoas, Flexeiras

Em Pernambuco, Itaíba

Em Minas Gerais, Juatuba e Santana do Paraíso

No Maranhão, Morros

Em Rondônia, Vale do Paraíso

