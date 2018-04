Sto.André amplia centro de gestão de remédios e moderniza rede

Juliana Stern

Especial para o Diário



28/04/2018 | 07:00



A Prefeitura de Santo André inaugurou, ontem, o novo centro de gestão de suprimentos da Saúde, na Rua Capitão João, Vila Homero Thon. A unidade faz parte do programa QualiSaúde, lançado em agosto do ano passado para modernizar o sistema municipal de Saúde. Além de espaço maior – 3.200 metros quadrados –, o que permite dobrar a capacidade de armazenamento, a ação também consiste na informatização do sistema. A expectativa da administração é normalizar a oferta de remédios nos postos no prazo de 90 dias.

“A falta de medicamentos nas unidades é causada principalmente por falha na gestão e logística do que ausência de estoque”, explica o secretário de Saúde Márcio Chaves. A estimativa é que, com a implementação do novo sistema, haja economia de até 40% nos gastos com Saúde do município, principalmente em materiais de enfermagem.

“A economia que teremos com o sistema funcionando praticamente paga a manutenção dele”, afirma o prefeito, Paulo Serra (PSDB). A modernização contou com investimento de R$ 1,5 milhão da empresa andreense Logfarma, contratada pela Prefeitura para gerir o Centro por R$ 350 mil mensais. O sistema de distribuição também passou por um upgrade com a adição de duas novas vans e um caminhão climatizado para transporte.

A partir de agora, todos os medicamentos serão catalogados digitalmente e etiquetados conforme lote, validade e destino. Até então, o controle de entrada e distribuição de remédios eram feitos manualmente. Em 2017, 18 produtos venceram antes de serem utilizados, por conta do processo manual, o que representou perda de R$ 18.450,13 aos cofres públicos, segundo a administração andreense.

“Em janeiro de 2017, a situação estava caótica por conta de uma paralisação no fornecimento no fim de 2016, devido a problemas de pagamento. As unidades não tinham remédio nas farmácias. Ao mesmo tempo, havia também algumas unidades com excesso de insumos, pois solicitavam quantia maior do que precisavam, prejudicando o abastecimento de outras, ou até solicitando material que não utilizavam”, lembra Paulo Serra.

REMÉDIO 100%

As melhorias incluem ainda a entrega residencial de remédios para munícipes que apresentem doenças crônicas, idosos ou que possuam dificuldades de retirar medicamentos nos postos. Chamado Remédio 100%, o projeto inclui ainda a compra de frota de motos. “Entregar remédio na casa das pessoas é uma questão de humanização, que fará parte do cartão de visitas do sistema de Saúde de Santo André”, comenta o vice-prefeito Luiz Zacarias.