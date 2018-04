Rio Grande anuncia criação da GCM para o 2º semestre

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 07:00



O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (hoje sem partido), anunciou ontem a aprovação de projeto de lei que prevê a implantação da primeira turma da GCM (Guarda Civil Municipal) na cidade. A expectativa é que o órgão passe a atuar no município a partir do segundo semestre.

Atualmente única cidade do Grande ABC que não dispõe do serviço, Rio Grande da Serra passa a assumir, assim como demais municípios do Grande ABC, papel importante no que diz respeito à segurança do seu território. “A GCM fortalecerá o combate às ações de criminosos, voltando a dar a sensação de segurança para nossos moradores”, afirma Maranhão.

Assim como as cidades vizinhas, Rio Grande da Serra apresentou, no ano passado, alta no número de ocorrências de furto em geral (2,25%) e de furto de veículos (28,13%) em comparação com mesmo período de 2016, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública). Paralelo a isso, o município enfrenta a problemática do deficit de policiais militares na região, conforme denunciado pelo Diário nesta semana – são 5.600 PMs.

De acordo com a Prefeitura, o edital para contratação de guardas-civis deve ser aberto nas próximas semanas. A previsão é a de que 45 agentes sejam selecionados neste primeiro momento. A administração, contudo, não detalhou o impacto financeiro dessas contratações. “Nosso cronograma é que o chamamento dos aprovados já ocorra no fim de agosto”, afirma Maranhão.

Desde 2014, quando a Lei Federal 13.022 deu à GCM direito ao porte de arma de fogo, mantendo a incumbência de proteção à vida e ao patrimônio público, municípios da região têm fortalecido o trabalho da corporação. Atualmente, são 2.482 agentes na região.

Em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura de Rio Grande da Serra anunciou ontem também convênio para criação do departamento de trânsito da cidade. A previsão é que o órgão passe a atuar no segundo semestre.

Neste primeiro momento, profissionais do Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) auxiliarão o município a executar melhorias no sistema viário que, atualmente, não dispõe de semáforos. Agentes da PM, por sua vez, ficarão responsáveis pela fiscalização do trânsito da cidade até a criação do órgão.

Coincidência ou não, a parceria com o Estado para execução dos projetos ocorre uma semana após o prefeito Gabriel Maranhão anunciar apoio ao governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Márcio França (PSB). A medida resultou, inclusive, na expulsão do chefe do Executivo do PSDB.