Santo André inicia play-off da Liga de Basquete no Dell’Antonia

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



28/04/2018 | 07:00



Em duelo cercado de expectativa, Santo André e Blumenau começam a decidir hoje vaga na semifinal da Liga de Basquete Feminino. Os times terminaram a fase de classificação com o mesmo desempenho – oito vitórias e oito derrotas –, mas o representante catarinense ficou na quarta posição nos critérios de desempate. Assim, o primeiro jogo do play-off será hoje, às 18h, no Ginásio Pedro Dell’Antonia. O segundo ocorrerá terça-feira, em Blumenau, assim como o terceiro e último confronto, se necessário.



Os times se equivalem. Para se ter ideia do equilíbrio, nos duelos da primeira fase, Blumenau venceu Santo André por apenas um ponto de diferença (62 a 61, no Grande ABC, e 51 a 50, no Sul), o que projeta confrontos decididos nos detalhes.



Santo André, que sofreu com lesões de algumas de suas principais jogadoras no fim da primeira fase, acumula duas derrotas consecutivas e aposta na ala Jaqueline, cestinha da competição, com 20,13 pontos por partida, e a melhor chutadora da linha dos três pontos, para se recuperar e iniciar bem o play-off, principalmente por estar atuando ao lado de seus torcedores.