'Jornal da Cultura' exibe série sobre maio de 1968

Miriam Gimenes



30/04/2018 | 07:00



O Jornal da Cultura, exibido diariamente a partir das 21h15, começa hoje série de cinco reportagens especiais que relembram fatos importantes ocorridos em maio de 1968. A primeira delas falará sobre o contexto político da França na ocasião. A edição faz um panorama do movimento de maio de 1968 e explica seus principais motivos: Guerra do Vietnã, assassinatos de Bob Kennedy e Martin Luther King, greves na França, Guerra Fria e censura. Já a reportagem de amanhã abordará o endurecimento do regime militar brasileiro em 1968. Na quarta-feira o jornal tratará do papel da imprensa no processo revolucionário e, na quinta, discutirá a censura nas artes, o protagonismo militar e a intolerância. Na reportagem derradeira será retratado o nascimento de uma etapa no comportamento humano, agora que o mundo vive a quarta revolução industrial.