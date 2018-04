‘Chaplin’ volta aos palcos dia 17 no Theatro Net

Miriam Gimenes



30/04/2018 | 07:00



Não dá para falar de cinema sem se lembrar de Charlie Chaplin (1889-1977). Dono de um talento ímpar, ele terá sua trajetória contada em cima dos palcos a partir do dia 17, no Theatro Net, em São Paulo, com Chaplin, o Musical. Protagonizado por Jarbas Homem de Mello, o espetáculo, que foi sucesso em 2015, será apresentado até dia 29 de julho.

A versão brasileira, produzida por Claudia Raia e Sandro Chaim, é assinada por Miguel Falabella e apresenta a trajetória de Chaplin desde sua infância pobre, em Londres, até o estrelato. Pessoas importantes na vida do personagem são levadas ao palco, como o irmão mais velho Sidney (Juan Alba), com quem tinha uma relação de cumplicidade; a mãe, Hannah (Naíma), talentosa cantora de teatro; Oona O’Neil (Myra Ruiz), sua quarta e última mulher; a colunista e crítica ferrenha Hedda Hooper (Paula Capovilla); Fred Karno (Julio Assad), empresário do Music Hall londrino; e Mack Sennett (Paulo Goulart Filho), fundador dos estúdios Keystone e responsável pela estreia de Chaplin no cinema.

Jarbas, que interpreta Chaplin dos 13 aos 82 anos, diz que esta é uma nova chance de conhecer mais sobre este artista. “Acho que fizemos uma temporada curta da última vez e devíamos isso ao público. Encerramos as apresentações em 2015 com a casa lotada”, explica Jarbas, que se prepara para volar ao papel: “É o desafio de sempre: apagar o personagem do trabalho anterior e começar a construir o Chaplin de novo”.

Chaplin, o Musical – Musical. Theatro Net (Rua Olimpíadas 360). Quinta e sexta (21h); sábado (às 17 e 21h) e, domingo (18h). Ingressos de R$ 50 a R$ 200, à venda na bilheteria ou no site www.ingressorapido.com.br.