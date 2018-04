De contrato renovado, Balbuena não garante permanência no Corinthians

27/04/2018 | 20:53



O zagueiro Balbuena acertou a renovação de contrato com o Corinthians até dezembro de 2021 recentemente, mas isso não significa que é certa sua permanência no clube por muitos anos. O próprio paraguaio confirma que as coisas podem mudar a qualquer momento.

"É uma questão que todo mundo sabe. Nenhum jogador vai ficar se chegar uma proposta que a diretoria quer e o jogador também. Ninguém fica. É difícil cravar. Quando tem janela aberta, é difícil cravar que jogador vai ficar ou não. É aqui e em todo o mundo assim", comentou o paraguaio.

Balbuena tem sido assediado por clubes europeus e até por isso o Corinthians queria acertar a renovação de contrato com ele antes de junho, quando já poderia assinar contrato com outra agremiação e sair de graça. Seu vínculo anterior se encerrava em dezembro.

"Não penso nisso, mas em fazer meu trabalho, ajudar a equipe a conquistar os seus objetivos", disse o paraguaio, desconversando sobre possíveis interesses de times europeus.

O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, também admitiu que mudanças podem ocorrer. "Não adianta ter o contrato. Se o jogador quiser ir embora e o clube se dispor a vender... Renovamos, estamos felizes, queríamos que ele ficasse", disse.

Nesta sexta-feira, o elenco do Corinthians se dividiu. Os jogadores que foram titulares diante do Vitória ficaram fazendo trabalho muscular na Academia, enquanto os reservas foram para o gramado. Os volantes Renê Júnior e Ralf passaram por cirurgia nesta sexta-feira e ficarão dois e três meses, respectivamente, longe dos gramados.

A definição da equipe para encarar o Atlético-MG no domingo, no estádio Independência, ocorre no treino deste sábado, no CT Joaquim Grava. Por causa da maratona de jogos, a tendência é que alguns atletas sejam preservados.