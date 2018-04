'Pensei em morrer muitas vezes', diz padre Fábio de Melo

27/04/2018 | 20:22



O padre Fábio de Melo tem milhões de seguidores em suas redes sociais e é conhecido por postar vídeos e frases engraçadas, mas seu lado humorístico esconde que ele enfrenta síndrome de pânico, distúrbio que ele descobriu em 2017.

"Eu pensei em morrer muitas vezes, em deixar de fazer tudo que faço, em acabar com tudo o que eu tinha iniciado. É impressionante como o pânico retira o chão da gente", falou à Mariana Godoy no programa Mariana Godoy Entrevista.

Ele disse que a síndrome é consequência de "uma vida mal vivida" e acredita que não dedicou tempo suficiente para cuidar de si. Agora, conta que toma precaução com os julgamentos que fazem dele, porque "não é justo que as expectativas dos outros se tornem minhas regras de vida".

O padre ainda falou da importância do apoio das pessoas ao redor do doente para reconhecer a síndrome e ajudá-lo a se recuperar: "Quando comecei a sentir os primeiros medos, eu não soube identificá-los. Achei que era cansaço, desgaste natural do dia a dia e fico muito assustado que nos dias de hoje a gente tenha se acostumado com algumas patologias mentais que são produzidas por nós mesmos, pelo nosso estilo de vida. A gente não sabe o momento de pedir ajuda".

O programa Mariana Godoy Entrevista vai ao ar às sextas-feiras, às 23h, pela RedeTV!