PM prende dupla com carregamento de drogas

Do Diário OnLine



27/04/2018 | 19:51



A Polícia Militar prendeu um homem e uma mulher na manhã desta sexta-feira, em São Caetano, portando 5.200 invólucros de cocaína e 3.600 unidades de crack dentro de um veículo. Os suspeitos foram presos em flagrante e responderão por tráfico de drogas.

Conforme informou a polícia, agentes estavam em patrulhamento pelo Centro da cidade, quando receberam a informação de que o condutor e a passageira que estavam em um veículo Fox vermelho agiam de maneira suspeita.

Após buscas nas localidade, o automóvel foi encontrado na Rua Serafim Constantino, em frente ao terminal rodoviário. As autoridades pediram para que o motorista parasse o carro e efetuaram abordagem da dupla.

Em entrevista aos policiais, o homem que dirigia o veículo informou que buscou a droga no bairro São Mateus, Zona Leste da Capital e que entregaria para a mulher. Na sequência o criminoso embarcaria em um ônibus com destino à cidade de Salto, no interior de São Paulo. O fato foi confirmado pela suspeita.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Sede da cidade.