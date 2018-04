Estudantes locais participam do Parlamento Jovem Paulista 2018

Tauana Marin



29/04/2018 | 07:20



Jovens cheios de ideias que podem tornar-se leis. O projeto Parlamento Jovem Paulista – Edição Especial, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dá oportunidade a adolescentes de colocarem esses pensamentos no papel, como se fossem parlamentares. A ação é aberta para estudantes com idade entre 14 e 21 anos que cursam o 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Ensino Técnico.

Entre os 47 selecionados deste ano, quatro são do Grande ABC. Eles apresentaram na Assembleia, semana passada, onde passaram por eleição dos integrantes da mesa diretora, apreciação e votação de projetos de lei e tramitação nas comissões até o momento em que a proposta se torna lei. Ao fim do processo, houve sessão especial do Legislativo dirigida pelos 47 jovens parlamentares.

“É a primeira vez que participei. O projeto não é só meu, fiz em conjunto com minhas amigas Michelly (Nunes Oliveira, 14 anos) Maria Eduarda (Ferreira Flores, 14). Represento elas também”, conta Maria Luisa Gomes Andrade, 13, que cursa o 9º ano no Sesi São Bernardo. Com a ajuda dos professores, o trio montou ideia para os setores de Transportes e urbanização. A proposta é montar bicicletário nas escolas de São Paulo. “Percebemos que muitos têm bike e não usam como poderiam. Além dos inúmeros benéficios a nós mesmos, como prevenir sedentarismo, obesidade, riscos de doenças cardiovasculares, estresse, depressão e ansiedade, há o aspecto com o meio ambiente, já que andar de bicicleta não produz nenhum gás poluente”, explica a garota.

Em Santo André, Natan Magretti Peralta, 14, estudante do Colégio Arbos, foi escolhido por iniciativa em Cultura e Educação. “Resolvi fazer um projeto visando jovens que estejam internados por longo tempo devido a doenças, como o câncer. A proposta é levar um grupo de professores, selecionados pela Secretaria de Educação, até os hospitais, sejam públicos ou privados, para prepararem esses jovens para o vestibular enquanto fazem tratamento médico.” De acordo com Natan, é forma de dar chances igualitárias a todos os jovens, sem ter prejuízos por conta da saúde, sendo que “a Educação é um dos pilares do País, que necessita de investimento”. O adolescente aprovou a experiência diferenciada. “É bom descobrir como funciona a Assembleia. Somos o futuro e precisamos saber como acontecem as coisas e quem nos representa.”

Os alunos Alexandre Rafael Macarielli Pereira (EE Amadeu Olivério, de São Bernardo) e Letícia de Andrade Lima Soares (EE Profa. Ondina Rivera Miranda Cintra, de Santo André) completam a lista de selecionados.