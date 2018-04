Em nota, defesa de Nogueira nega indício de que ele tentou obstruir Justiça

27/04/2018 | 19:21



Em nota, a defesa do senador Ciro Nogueira (PP-PI) afirmou que "não existe, sequer 'en passant'", qualquer indício de participação do parlamentar no inquérito que investiga crime de obstrução de Justiça. Na terça-feira, 24, Nogueira e o deputado Dudu da Fonte (PP-PE) foram alvo de mandado de busca e apreensão por suposta tentativa de comprar o silêncio de um ex-assessor que tem colaborado com as investigações da Operação Lava Jato contra eles.

"Ciro Nogueira teve seu telefone interceptado e o relatório da Policia Federal é favorável ao senador e diz expressamente que nenhuma das conversas do senador teve qualquer relação com os fatos investigados", afirmou o advogado Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

Kakay afirmou que o parlamentar irá prestar depoimento à Policia Federal para esclarecer "o que for necessário", mas ressaltou que ele está indignado por ter sido alvo de uma busca e apreensão "sem que tivesse qualquer motivo para uma medida tão invasiva". "A defesa reitera que o senador jamais tratou de pagamento a quem quer que seja e sempre colaborou com as investigações."