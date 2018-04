Valentim não garante estreia de Aguirre e confirma volta de Renatinho no Botafogo

27/04/2018 | 19:12



Contratado sob muita expectativa, o centroavante uruguaio Rodrigo Aguirre está ansioso para estrear no Botafogo. O técnico Alberto Valentim, porém, não confirmou se relacionará o jogador para o duelo com o Grêmio neste sábado, às 16 horas, no Engenhão, na abertura da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, mas deu indícios de que o atleta poderá defender o novo clube pela primeira vez.

"Acredito que poderá jogar no máximo de 30 a 45 minutos. Vamos avaliar bem para não acelerarmos as coisas. Fecho a convocação somente depois do último treino para não ter uma surpresa, alguma coisa forçada de não poder levar alguém", explicou. "Gosto de avaliar até o último minuto para ver a real situação de cada jogador, tanto parte física quanto técnica", completou o treinador.

Apresentado no dia 16 de março, Aguirre, ex-Nacional, do Uruguai, não entra em campo desde o dia 26 de novembro do ano passado. Desde que chegou, fez exercícios para aprimorar a forma física e, depois, pôde realizar trabalhos táticos com o elenco.

"Está se aplicando bastante. Tive uma conversa rápida com ele para entender um pouquinho a forma que a gente treina, dar referências para que acelere esse processo", afirmou Valentim.

Se Aguirre não tem estreia confirmada, quem certamente estará em campo é o meia Renatinho, que se recuperou de uma lesão na coxa esquerda. Luiz Fernando, por outro lado, segue em recuperação de um problema no tornozelo direito e não tem o retorno garantido.

"O Renatinho está treinando normal, provavelmente vai para o jogo. Vamos definir depois os 11 que começam jogando. Gostei muito do Gustavo (Bochecha) nesses dois jogos. Também espero contar ainda com o Luiz, por isso falo do último treino e ver a partir da fisiologia, do próprio jogador", disse. "Amanhã (neste sábado) na preleção eles vão ficar sabendo quem vai jogar", garantiu Valentim.