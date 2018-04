Estou comprometido em diminuir desequilíbrios comerciais com a Europa, diz Trump

27/04/2018 | 18:29



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em coletiva de imprensa em Washington que o governo dele está comprometido em "diminuir os desequilíbrios comerciais" com a Europa.

Ao lado da primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, que faz visita de Estado a Washington, Trump repetiu que a Organização Mundial do Comércio (OMC) não tem "tratado bem o país".

Já Merkel afirmou que cabe a Trump a decisão em relação à isenção de tarifas de importação de produtos siderúrgicos do país e de toda a União Europeia. "Vamos continuar discutindo as diferenças com os EUA na questão comercial", afirmou ela, sinalizando que o acordo final para a queda da barreira, que passa a valer em 1º de maio, não foi acertado ainda.