Barão Vermelho faz homenagem a Cazuza em show e regrava hits em disco

27/04/2018 | 18:21



A banda Barão Vermelho se apresenta nesta sexta, 27, às 22h30, na Casa Natura Musical, com a turnê #barãoprasempre. No show, eles farão homenagem a Cazuza, que completaria 60 anos em 4 abril. Com Rodrigo Suricato nos vocais, guitarra e violão desde o início de 2017, o Barão traz ainda em sua atual formação, o baterista Guto Goffi, um dos fundadores do grupo, o guitarrista Fernando Magalhães e o tecladista Maurício Barros, também fundador do grupo.

No repertório do show, estão clássicos Tão Longe de Tudo, Pro Dia Nascer Feliz, Pedra, Flor e Espinho, Por Você, Bete Balanço e Por Que a Gente é Assim.

Além da estrada em turnê, a banda vai lança também nesta sexta, 27, nas plataformas digitais o disco Barão Pra Sempre, com nove sucessos da sua carreira, gravados pela nova formação. O grupo se reuniu no estúdio Palco 41, no Rio, para registrar ao vivo Pense e Dance, Pro Dia Nascer Feliz, Meus Bons Amigos, Puro Êxtase, Tão Longe de Tudo, Billy Negão e Eu Queria Ter Uma Bomba. Durante a mixagem, entraram ainda: Por Você e Brasil, da carreira solo de Cazuza, que ganharam versões acústicas.

"A graça é realmente interpretar, do meu jeito, as canções que fazem parte da minha memória afetiva", diz Rodrigo Suricato, sobre registrar hits da banda em sua interpretação. "Não quero ser Cazuza ou Frejat. Ser eu mesmo consome todo meu tempo."

Barão Vermelho

Casa Natura Musical. Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo. Nesta sexta, 27, às 22h30 (abertura da casa: 21h). Ingressos: R$ 100/R$ 140