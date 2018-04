Fábio Porchat declara que quer ser cremado quando morrer: - Quero que minhas cinzas sejam jogadas em Veneza

27/04/2018 | 17:11



Fábio Porchat está vivendo uma de suas melhores épocas. Apresentando o Programa do Porchat na Record, que já trouxe convidados como Jô Soares, Marília Gabriela e Rafinha Bastos, o comediante participou de uma entrevista com Amaury Jr. Durante o bate papo, que irá ao ar no próximo sábado, dia 28, Fábio falou sobre morte, chegando a disparar:

- Quando morrer, quero ser cremado e que minhas cinzas sejam jogadas em Veneza. Mas já vou deixar tudo pago para que a pessoa que for jogar as minhas cinzas possa se divertir e aproveitar um pouco!

De fazer qualquer um rir, né? Pois bem, mas não foi a única coisa relatada pelo apresentador. Ele também contou que gasta seu dinheiro com viagem e experiências:

- Sou gastador. Mas gasto com viagens. Um amigo meu costuma dizer: Fabio, você não gasta com coisa, você gasta com experiência. Eu não tenho carro, casa, lancha, fazenda. Eu gasto com viagens, é o que eu gosto. Amo viajar. As Ilhas Maldivas são o paraíso na Terra. Todo mundo deveria ter o direito de ir para lá um dia.

Nessas, Porchat mostrou foto de alguns destinos prediletos, como Nova Zelândia, Tailândia, Índia, Cuba e Rússia.