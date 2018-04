Após ter sofrido aborto espontâneo, Halsey congela os ovos aos 23 anos de idade

27/04/2018 | 17:11



Em 2015, mais precisamente no dia 26 de agosto daquele ano, Halsey sofreu um aborto espontâneo em seu quarto de hotel. No entanto, já no dia seguinte, a cantora foi obrigada a fazer um show - apesar do ocorrido. Em conversa, ela contou para a Rolling Stone na época que o show, gravado pela Vevo, foi um dos mais raivosos que ela já fez:

- Foi a performance mais raivosa que eu já fiz. Aquele foi um momento em minha vida em que pensei: Não me sinto humana mais!

Após ter contado que sempre teve muita vontade em ser mãe durante a mesma entrevista, agora, Halsey, diagnosticada com endometriose, não deixará a doença ditar o seu futuro, segundo a E! News da última quinta-feira, dia 26. Num episódio de The Doctors, com apenas 23 anos de idade, a artista disparou:

- Ter uma reserva de ovário é importante para mim, porque sou afortunada o suficiente para ter isso como opção, mas preciso ser agressiva quando o assunto é proteger a minha fertilidade e também, me proteger.

Endometriose é uma doença que aparece no útero, afinal, o tecido que deveria se formar dentro do órgão no intuito de prepará-lo para a chegada de um bebê, acaba se criando fora dele, causando muita dor na mulher. Ainda, Halsey contou sobre a forma como o estresse das turnês interferiu em sua saúde:

- Quando comecei a fazer turnê, tocar e viajar, o estresse começou a piorar os sintomas no meu corpo e tornou tudo um pouco mais difícil.

A cantora já teve diversos trabalhos reconhecidos, como a participação em The Feeling, música de Justin Bieber, e Closer, canção dos Chainsmokers.

Ultimamente, Halsey está namorando com o rapper G-Eazy, com quem gravou Him & I e compartilha diversas fotos em clima de romance com o músico.