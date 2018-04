Sereias se despedem dos visitantes do Aquário de São Paulo

Do Diário do Grande ABC



29/04/2018



Está chegando ao fim a visita das sereias ao complexo do Aquário de São Paulo (Rua Huet Bacelar, 407. Tel.: 2273-500). É que elas terminam amanhã a temporada de mergulhos nas águas do local, agitando a vida dos animais e dos vistantes que acompanham tudo pelos vidros. As meninas interagem com o público e estão prontas para saírem nas fotografias feitas para recordação do passeio.

Hoje, as sereias realizam suas brincadeiras das 10h às 17h, com o horário de amanhã ocorrendo em dois períodos: das 10h às 13h e das 14h às 17h. Além delas, estão espalhados pelo local peixes, pinguins, focas, tubarões, ursos-polares e diversos tipos de animais que não vivem no mar.

O Aquário de São Paulo fica aberto das 9h às 19h, com ingressos entre R$ 42 e R$ 85, com preços adicionais para atrações extra, caso da sessão no cinema 7 e de visita ao Jurassic Aquarium.