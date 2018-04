Série 'Onze’ inicia segunda temporada no canal Disney Channel

Luís Felipe Soares



29/04/2018 | 07:13



Os Falcões Dourados estão prontos para voltar a campo e colocar seu talento à prova contra os melhores adversários da América Latina. Essa jornada começa a ser mostrada amanhã, com o início da segunda temporada de Onze, a partir das 19h30, no Disney Channel. O seriado argentino estreou em março do ano passado e chamou a atenção do público por mesclar futebol com trama típica de programas jovens.

A equipe liderada por Gabo e Lorenzo irá participar de torneio continental com outras fortes equipes. Eles se reforçam com o talentoso Martín Mejía, estudante de intercâmbio recém-chegado ao Instituto Acadêmico Deportivo, e com o polêmico retorno de Ezequiel, antigo jogador do time.

Além das cenas ligadas ao esporte, Onze amplia a questão em torno da parceria de irmãos entre os protagonistas e como isso afeta a relação entre Gabo e o pai, Diego (de quem o camisa 10 não sabe ser filho).

Detalhe que o segundo ano do seriado Onze contará com participação do youtuber Rezende Evil em um dos episódios.