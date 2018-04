Com coragem para fechar o gol

Luís Felipe Soares



29/04/2018 | 07:10



Toda a festa dentro do futebol gira em torno da marcação de gols, mas a grande responsabilidade dentro do campo é não deixar a bola balançar as redes. As ações dos goleiros buscam evitar o maior momento dos atletas de linha, com a consagração da posição quando as defesas são essenciais para o triunfo do seu time. Mesmo com tanta coisa em jogo, sempre há quem mostre talento e coragem debaixo das traves.

O calendário brasileiro conta com espaço especial para festejar a profissão, com o Dia do Goleiro, celebrado na quinta-feira (26 de abril). A data foi escolhida por ser o dia de nascimento do pernambucano Haílton Corrêa Arruda, o Manga, considerado um dos grandes nomes do futebol nacional e que defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1966. Figuras como Leão, Carlos, Taffarel, Marcos, Julio César e Alisson (atual camisa 1 do time do Brasil) deram – e dão – continuidade ao legado do homenageado.

Pensando no futuro, Rai Olandi Sapta, 12 anos, atua no elenco da equipe sub-13 do Santo André, dando seu máximo nos treinos e nos jogos. “Sempre quis ser goleiro. Comecei na linha, mas não era muito bom. Meu irmão era goleiro e meu ídolo, me inspirei muito nele”, conta o menino. “Treino três vezes por semana e vamos disputar o Campeonato Paulista da nossa categoria. Quando você realiza duas defesas legais te deixa mais confiante no jogo.”

Ele divide o sonho de ser profissional com o amigo Kauê Rótulo Gaviolli, 12, também atleta do Ramalhinho. “A parte mais legal é fazer uma ‘ponte’ bonita, que dá para sair bem na foto e ajuda o time com a defesa. Uma espalmada de mão trocada é mais estilosa. A graça acaba sendo fazer essas coisas”, explica. “Já os momentos ruins são ficar tomando bolada o tempo todo, que pode pegar na cara ou no estômago às vezes.” O italiano Buffon, o alemão Neuer e o espanhol De Gea estão entre os ídolos da dupla.

A bola também rola nas quadras do futsal, onde os goleiros precisam aprender de maneira a não se machucar sempre. “Quando era menor, treinava muito no tapete e no sofá. Depois fui vendo as melhores maneiras de me jogar e ficar bem. Ainda dói um pouco, mas, na hora, você nem pensa nisso”, afirma Giovanna Taxweiler, 10, que, por causa do talento, costuma até jogar com as meninas mais velhas no Grupo Fênix de Educação, em São Caetano.

Paulo Victor Mendo Luiz da Silva, 11, é outro a ser escalado no gol na quadra do colégio local. Entre a atenção que dedica a movimentação dos times nas partidas e as defesas que realiza, sabe que a posição é um tanto quanto ingrata. “Se a bola passar por você é gol e sempre vão culpar o goleiro. Acaba sendo meio cruel. Mas você também pode ser o destaque do jogo a qualquer momento.”

Treinamentos levam em conta diferentes estilos dos times jogarem

Diferentes tipos de jogar influenciam a atividade do goleiro. Claro que ações em relação a posicionamento e agilidade são feitas de maneira individual, porém é necessário lembrar que o camisa 1 (número típico da posição) é elemento de trabalho em equipe.

Nos times profissionais, os preparadores de goleiro realizam atividades que seguem ideia predeterminada pelo treinador do time. Tudo precisa ser direcionado para a maneira que a equipe joga, como atuando com marcação mais alta, por exemplo, onde o defensor precisa estar atendo à necessidade de realizar cobertura da última linha de jogadores.

Uma atuação ‘clássica’ opta por permanecer dentro da pequena área esperando pela chegada do ataque, sendo que goleiros ‘modernos’ jogam bastante com os pés e podem fazer parte do toque de bola do time. O importante é estar seguro para realizar as defesas.